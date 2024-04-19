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ЗСУ знешкодили ще 870 окупантів, знищили 9 танків та 21 артсистему – Генштаб

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 квітня 2024, 08:14
ЗСУ знешкодили ще 870 окупантів, знищили 9 танків та 21 артсистему – Генштаб
Фото: Getty Images

Сили оборони за минулу добу знешкодили 870 російських загарбників, загальні втрати окупантів вбитими та пораненими на війні сягнули 457 830 осіб.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 457 830 (+870) осіб,
  • танків ‒ 7205 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 852 (+17) од,
  • артилерійських систем – 11 658 (+21) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 762 (+2) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9311 (+27),
  • крилатих ракет ‒ 2096 (+3),
  • кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
  • підводних човнів - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 671 (+53) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1915 (+0).

Теми: війнаРосіяУкраїна
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