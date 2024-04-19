ЗСУ знешкодили ще 870 окупантів, знищили 9 танків та 21 артсистему – Генштаб
П'ятниця, 19 квітня 2024, 08:14
Сили оборони за минулу добу знешкодили 870 російських загарбників, загальні втрати окупантів вбитими та пораненими на війні сягнули 457 830 осіб.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 457 830 (+870) осіб,
- танків ‒ 7205 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 852 (+17) од,
- артилерійських систем – 11 658 (+21) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 762 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9311 (+27),
- крилатих ракет ‒ 2096 (+3),
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 671 (+53) од,
- спеціальної техніки ‒ 1915 (+0).