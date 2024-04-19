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ВСУ обезвредили еще 870 оккупантов, уничтожили 9 танков и 21 артсистему - Генштаб

Станислав ПогориловПятница, 19 апреля 2024, 08:14
ВСУ обезвредили еще 870 оккупантов, уничтожили 9 танков и 21 артсистему - Генштаб
Фото: Getty Images

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 870 российских захватчиков, общие потери оккупантов убитыми и ранеными на войне достигли 457 830 человек.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 457 830 (+870) человек,
  • танков - 7205 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 13 852 (+17) ед,
  • артиллерийских систем - 11 658 (+21) ед,
  • РСЗО - 1046 (+0) ед,
  • средств ПВО - 762 (+2) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9311 (+27),
  • крылатых ракет - 2096 (+3),
  • кораблей/катеров - 26 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15 671 (+53) ед,
  • специальной техники - 1915 (+0).

Темы: войнаРосcияУкраина
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