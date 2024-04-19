ВСУ обезвредили еще 870 оккупантов, уничтожили 9 танков и 21 артсистему - Генштаб

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 870 российских захватчиков, общие потери оккупантов убитыми и ранеными на войне достигли 457 830 человек.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.04.24 ориентировочно составили:

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