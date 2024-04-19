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Комбінований удар по Україні: сили ППО збили 15 ракет, 2 з яких Х-22 та 14 "Шахедів"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 квітня 2024, 09:17
Комбінований удар по Україні: сили ППО збили 15 ракет, 2 з яких Х-22 та 14 Шахедів
Ілюстративне фото Getty Images

У ніч на 19 квітня при відбитті комбінованого удару російської армії сили протиповітряної оборони України збили 15 ракет різних типів, у тому числі 2 крилаті ракети Х-22, та 14 ударних безпілотників.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram

Деталі: За словами Олещука, загалом росіяни застосували 36 засобів повітряного нападу – 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:

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  • - 2 крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Рязань -рф.);
  • 14 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" (із районів Приморсько-Ахтарськ, Курська обл. - РФ.);
  • 12 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (Курська обл. та з акваторії Азовського моря);
  • 2 крилаті ракети "Іскандер-К" (із Криму);
  • 6 крилатих ракет Х-22 із дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 (з акваторій Чорного та Азовського морів).

До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою знищено 29 повітряних цілей:

  • 2 крилаті ракети Х-101/Х-555;
  • 14 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136";
  • 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
  • 2 крилаті ракети Х-22.

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Теми: Повітряні сили ЗСУракетний ударШахедвійна
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