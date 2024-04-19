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Комбинированный удар по Украине: силы ПВО сбили 15 ракет, 2 из которых Х-22 и 14 "Шахедов"

Станислав ПогориловПятница, 19 апреля 2024, 09:17
Комбинированный удар по Украине: силы ПВО сбили 15 ракет, 2 из которых Х-22 и 14 Шахедов
Ілюстративне фото Getty Images

В ночь на 19 апреля при отражении комбинированного удара российской армии силы противовоздушной обороны Украины сбили 15 ракет различных типов, в том числе 2 крылатые ракеты Х-22, и 14 ударных беспилотников.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram

Детали: По словам Олещука, в целом россияне применили 36 средств воздушного нападения - 22 ракеты различных типов и 14 ударных беспилотников:

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  • 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Рязань - рф.);
  • 14 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл. - РФ.);
  • 12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (Курская обл. и из акватории Азовского моря);
  • 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);
  • 6 крылатых ракет Х-22 с дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (из акваторий Черного и Азовского морей).

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей:

  • 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 14 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";
  • 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
  • 2 крылатые ракеты Х-22.

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Темы: Воздушные силы ВСУракетный ударШахедвойна
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