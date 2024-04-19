Комбинированный удар по Украине: силы ПВО сбили 15 ракет, 2 из которых Х-22 и 14 "Шахедов"

В ночь на 19 апреля при отражении комбинированного удара российской армии силы противовоздушной обороны Украины сбили 15 ракет различных типов, в том числе 2 крылатые ракеты Х-22, и 14 ударных беспилотников.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram

Детали: По словам Олещука, в целом россияне применили 36 средств воздушного нападения - 22 ракеты различных типов и 14 ударных беспилотников:

Реклама:

2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Рязань - рф.);

14 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарск, Курская обл. - РФ.);

12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (Курская обл. и из акватории Азовского моря);

2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма);

6 крылатых ракет Х-22 с дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (из акваторий Черного и Азовского морей).

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей:

2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

14 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";

11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

2 крылатые ракеты Х-22.