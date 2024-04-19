На Донеччині за добу через російські обстріли загинули 4 людини 

За минулу добу внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули 4 людини в Покровському районі.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Фото: Донецька ОВА

Пряма мова: "Покровський район. У південній частині району 4 людини загинули: 2 у Красногорівці, 1 в Очеретиному і 1 у Селидовому".

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Деталі: Повідомляється, що також під ворожим ударом були Краматорський та Бахмутський райони. Всього за добу росіяни 18 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджені приватні будинки, нежитлові та господарчі споруди.