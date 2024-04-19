В Донецкой области за сутки из-за российских обстрелов погибли 4 человека
Пятница, 19 апреля 2024, 10:39
За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли 4 человека в Покровском районе.
Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь: "Покровский район. В южной части района 4 человека погибли: 2 в Красногоровке, 1 в Очеретино и 1 в Селидово".
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Детали: Сообщается, что также под вражеским ударом были Краматорский и Бахмутский районы. Всего за сутки россияне 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены частные дома, нежилые и хозяйственные постройки.