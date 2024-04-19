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Посол США у Конгресі закликала негайно проголосувати за допомогу Україні

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 квітня 2024, 11:14
Посол США у Конгресі закликала негайно проголосувати за допомогу Україні
Бріджит Брінк, фото: Getty Images

Посол США в Україні Бріджит Брінк під час візиту у Вашингтон пояснила американським конгресменам, що вони повинні негайно проголосувати за законопроєкт щодо підтримки України, оскілки це відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів.

Джерело: Брінк у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Деталі: Брінк зазначила, що рада була повернутися до Вашингтона і відвідати Конгрес США, щоб виступити на підтримку негайного надання пакета допомоги Україні.

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За словами глави посольства США, вона пояснила конгресменам, що підтримка України "відповідає нашим стратегічним національним інтересам".

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  • У четвер демократи зробили безпрецедентний крок, щоб врятувати "проєкти Джонсона" з допомогою Україні. Вони віддали свої голоси під час розгляду в комітеті з питань регламенту Палати представників, оскільки  троє правих прихильників жорсткої лінії Республіканської партії відмовились голосувати.
  • Фінальне голосування за законопроєкти, які передбачають багатомільярдну підтримку України, має відбутись до вечора суботи 20 квітня.

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Теми: СШАдопомога Україні
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