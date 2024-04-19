Посол США в Конгрессе призвала немедленно проголосовать за помощь Украине

Посол США в Украине Бриджит Бринк во время визита в Вашингтон объяснила американским конгрессменам, что они должны немедленно проголосовать за законопроект о поддержке Украины, поскольку это отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов.

Источник: Бринк в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Бринк отметила, что рада была вернуться в Вашингтон и посетить Конгресс США, чтобы выступить в поддержку немедленного предоставления пакета помощи Украине.

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Great to be back in DC to make the case to Congress for the urgent need to pass the Ukraine supplemental and why supporting Ukraine is in our strategic national interests. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 19, 2024

По словам главы посольства США, она объяснила конгрессменам, что поддержка Украины "соответствует нашим стратегическим национальным интересам".

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Предистория:

В четверг демократы сделали беспрецедентный шаг, чтобы спасти "проекты Джонсона" с помощью Украине. Они отдали свои голоса при рассмотрении в комитете по вопросам регламента Палаты представителей, поскольку трое правых сторонников жесткой линии Республиканской партии отказались голосовать.

Финальное голосование за законопроекты, которые предусматривают многомиллиардную поддержку Украины, должно состояться до вечера субботы 20 апреля.

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