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Посол США в Конгрессе призвала немедленно проголосовать за помощь Украине

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 19 апреля 2024, 11:14
Посол США в Конгрессе призвала немедленно проголосовать за помощь Украине
Бриджит Бринк, фото: Getty Images

Посол США в Украине Бриджит Бринк во время визита в Вашингтон объяснила американским конгрессменам, что они должны немедленно проголосовать за законопроект о поддержке Украины, поскольку это отвечает стратегическим интересам Соединенных Штатов.

Источник: Бринк в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Детали: Бринк отметила, что рада была вернуться в Вашингтон и посетить Конгресс США, чтобы выступить в поддержку немедленного предоставления пакета помощи Украине.

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По словам главы посольства США, она объяснила конгрессменам, что поддержка Украины "соответствует нашим стратегическим национальным интересам".

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Предистория:

  • В четверг демократы сделали беспрецедентный шаг, чтобы спасти "проекты Джонсона" с помощью Украине. Они отдали свои голоса при рассмотрении в комитете по вопросам регламента Палаты представителей, поскольку трое правых сторонников жесткой линии Республиканской партии отказались голосовать.
  • Финальное голосование за законопроекты, которые предусматривают многомиллиардную поддержку Украины, должно состояться до вечера субботы 20 апреля.

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Темы: СШАпомощь Украине
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