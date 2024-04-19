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Прем'єр Франції оцінив перспективи перемоги РФ: Українці триматимуться за нашої допомоги

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 19 квітня 2024, 12:18
Прем'єр Франції оцінив перспективи перемоги РФ: Українці триматимуться за нашої допомоги
Габріель Атталь, фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь в інтерв’ю з приводу свого 100-денного перебування на посаді заявив, що у разі перемоги Росії у війні ціна для французів буде непомірною, тому слід надалі підтримувати Україну, яка за цих умов зможе протистояти РФ.

Джерело: Атталь в інтерв’ю BFMTV, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Так, війна має свою ціну, але перемога Росії над Україною матиме для французів непомірну ціну".

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Деталі: Французький прем’єр запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну проти Росії. "Якщо ми будемо їх підтримувати, вони продовжуватимуть триматися", – сказав глава уряду Франції.

Говорячи про наслідки, які зможуть відчути на собі французькі громадяни, якщо Росія переможе, Атталь вказав, зокрема, на продовольчу інфляцію та імміграцію.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Національна асамблея – нижня палати парламенту Франції – 12 березня проголосувала за схвалення доповіді Атталя щодо стратегії підтримки України та укладеної двосторонньої безпекової угоди.
  • Раніше Атталь, суголосно з президентом Макроном, заявив, що "нічого не можна виключати", коли йдеться про відправку західних військ в Україну.

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Теми: ФранціяУкраїнаРосіявійна
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