Премьер Франции оценил перспективы победы РФ: Украинцы будут держаться при нашей помощи

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в интервью по поводу своего 100-дневного пребывания в должности заявил, что в случае победы России в войне цена для французов будет непомерной, поэтому следует в дальнейшем поддерживать Украину, которая в этих условиях сможет противостоять РФ.

Источник: Атталь в интервью BFMTV, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Да, война имеет свою цену, но победа России над Украиной будет иметь для французов непомерную цену".

Реклама:

Детали: Французский премьер заверил, что Франция продолжит поддерживать Украину против России. "Если мы будем их поддерживать, они будут продолжать держаться", - сказал глава правительства Франции.

Говоря о последствиях, которые смогут ощутить на себе французские граждане, если Россия победит, Атталь указал, в частности, на продовольственную инфляцию и иммиграцию.

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ

Национальная ассамблея – нижняя палата парламента Франции – 12 марта проголосовала за одобрение доклада Атталя по стратегии поддержки Украины и заключенного двустороннего соглашения по безопасности.

Ранее Атталь, созвучно с президентом Макроном, заявил, что "ничего нельзя исключать", когда речь идет об отправке западных войск в Украину.

Читайте подробно о том, какие "гарантии" получил Киев от Германии и Франции