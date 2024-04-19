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Зеленський на Донеччині перевірив будівництво фортифікацій

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 квітня 2024, 12:40
Зеленський на Донеччині перевірив будівництво фортифікацій
Зеленський на Донеччині. фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський провів на Донеччині нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та оглянув будівництво фортифікаційних споруд.

Джерело: глава держави у Facebook

Пряма мова: "Докладні доповіді генерала Содоля, голови ОВА Філашкіна, керівників управлінь СБУ та Нацполіції.

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Оглянув будівництво фортифікацій – максимум сил має бути зосереджено на цьому напрямку.

Дякую всім, хто захищає нашу державу і людей. Дякую кожному й кожній, хто щодня працює заради України".

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Теми: ЗеленськийДонецька областьвійна
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