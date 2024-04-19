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Зеленский в Донецкой области проверил строительство фортификаций

Валентина РоманенкоПятница, 19 апреля 2024, 12:40
Зеленский в Донецкой области проверил строительство фортификаций
Зеленский в Донецкой области. фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский провел в Донецкой области совещание по ситуации с безопасностью в регионе и осмотрел строительство фортификационных сооружений.

Источник: глава государства в Facebook

Прямая речь: "Подробные доклады генерала Содоля, председателя ОВА Филашкина, руководителей управлений СБУ и Нацполиции.

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Осмотрел строительство фортификаций - максимум сил должно быть сосредоточено на этом направлении.

Спасибо всем, кто защищает наше государство и людей. Спасибо каждому и каждой, кто ежедневно работает ради Украины".

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Темы: ЗеленскийДонецкая областьвойна
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