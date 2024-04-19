Зеленский в Донецкой области проверил строительство фортификаций
Пятница, 19 апреля 2024, 12:40
Президент Владимир Зеленский провел в Донецкой области совещание по ситуации с безопасностью в регионе и осмотрел строительство фортификационных сооружений.
Источник: глава государства в Facebook
Прямая речь: "Подробные доклады генерала Содоля, председателя ОВА Филашкина, руководителей управлений СБУ и Нацполиции.
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Осмотрел строительство фортификаций - максимум сил должно быть сосредоточено на этом направлении.
Спасибо всем, кто защищает наше государство и людей. Спасибо каждому и каждой, кто ежедневно работает ради Украины".
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