Кулеба повідомив, що G7 визначила "конкретні кроки" для допомоги Україні у війні з РФ
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба каже, що його колеги з країн "Групи семи" визначили "конкретні кроки", необхідні для допомоги Україні у війні з Росією.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: За словами міністра, Захід має можливість "якнайшвидше" надати Україні всі необхідні ресурси, щоб "врятувати Європу від більшої війни".
"Ми визначили конкретні кроки, які західні партнери зроблять, щоб допомогти Україні", – заявив Кулеба, не надавши жодних подробиць.
Глава МЗС України перебуває в Італії для участі в переговорах з країн із "Групи семи". Одна із головних тем – передача систем ППО Україні.
Що передувало: Повідомляли, що Кулеба на зустрічі з італійським колегою Антоніо Таяні в Італії обговорив посилення ППО України, Саміт миру та відновлення України.
Раніше Кулеба закликав країни G7 наслідувати приклад Німеччини і якнайшвидше ухвалити рішення про постачання додаткових систем ППО.
13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.
Перед цим голова МЗС пояснював, чому в Україні немає "плану Б", коли йдеться про ухвалення підтримки США.