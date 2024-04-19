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Кулеба повідомив, що G7 визначила "конкретні кроки" для допомоги Україні у війні з РФ

Андрій Синявський, Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 квітня 2024, 12:59
Кулеба повідомив, що G7 визначила конкретні кроки для допомоги Україні у війні з РФ
Дмитро Кулеба. фото Getty Images

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба каже, що його колеги з країн "Групи семи" визначили "конкретні кроки", необхідні для допомоги Україні у війні з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За словами міністра, Захід має можливість "якнайшвидше" надати Україні всі необхідні ресурси, щоб "врятувати Європу від більшої війни".

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"Ми визначили конкретні кроки, які західні партнери зроблять, щоб допомогти Україні", – заявив Кулеба, не надавши жодних подробиць.

Глава МЗС України перебуває в Італії для участі в переговорах з країн із "Групи семи". Одна із головних тем – передача систем ППО Україні.

Що передувало: Повідомляли, що Кулеба на зустрічі з італійським колегою Антоніо Таяні в Італії обговорив посилення ППО України, Саміт миру та відновлення України.

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Раніше Кулеба закликав країни G7 наслідувати приклад Німеччини і якнайшвидше ухвалити рішення про постачання додаткових систем ППО.

13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Перед цим голова МЗС пояснював, чому в Україні немає "плану Б", коли йдеться про ухвалення підтримки США.

Теми: допомога УкраїніМЗСКулеба Дмитро
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