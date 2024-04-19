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Кулеба сообщил, что G7 определила "конкретные шаги" для помощи Украине в войне с РФ

Андрей Синявский, Валентина РоманенкоПятница, 19 апреля 2024, 12:59
Кулеба сообщил, что G7 определила конкретные шаги для помощи Украине в войне с РФ
Дмитрий Кулеба. фото Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорит, что его коллеги из стран "Группы семи" определили "конкретные шаги", необходимые для помощи Украине в войне с Россией.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По словам министра, Запад имеет возможность "как можно скорее" предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы "спасти Европу от большей войны".

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"Мы определили конкретные шаги, которые западные партнеры сделают, чтобы помочь Украине", - заявил Кулеба, не предоставив никаких подробностей.

Глава МИД Украины находится в Италии для участия в переговорах по странам из "Группы семи". Одна из главных тем - передача систем ПВО Украине.

Что предшествовало: Сообщалось, что Кулеба на встрече с итальянским коллегой Антонио Таяни в Италии обсудил усиление ПВО Украины, Саммит мира и восстановление Украины.

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Ранее Кулеба призвал страны G7 последовать примеру Германии и как можно быстрее принять решение о поставках дополнительных систем ПВО.

Напомним, 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.

Ранее глава МИД объяснял, почему у Украины нет "плана Б", когда речь идет о принятии поддержки США.

Темы: помощь УкраинеМИДКулеба Дмитрий
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