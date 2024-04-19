На Харківщині затримали агентів, які хотіли продати РФ секретні українські розробки

На Харківщині знешкодили агентурну мережу, яка хотіла передати в Росію таємну документацію із місцевого стратегічного заводу та новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергетичного комплексу.

Джерело: пресслужби Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України

Дослівно СБУ: "За вказівкою окупантів їхні поплічники мали викрасти "потрібні" документи, відцифрувати їх та в електронному вигляді передати до РФ".

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Дослівно ОГП: "Ці дані необхідні державі-агресору для будівництва та експлуатації ГЕС, АЕС, ТЕС, завдяки яким здійснюється видобуток електричної енергії. Вона необхідна для безперебійного функціонування військово-промислового комплексу Російської Федерації".

фото прокуратури

Деталі: За даними слідства, підозрювані збирали схеми, креслення та інструкції з виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них. Такі турбіни не виготовляються в РФ, а до початку російської агресії проти України вони безперебійно закуповувалися на Харківському підприємстві.

Серед затриманих - очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства. За даними слідства, керівником агентурної групи російської розвідки був мешканець Харкова, колишній бізнес-партнер місцевого заводу.



Отримавши необхідні ворогу документи, вони відцифрували їх та мали в електронному вигляді передати російським кураторам.

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Крім того в організатора агентурної групи виявили понад 5 млн у гривневому еквіваленті, які він імовірно отримав за співпрацю з агресором.

Як повідомляє СБУ, наразі фігурантам повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Затримані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі.