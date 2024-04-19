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На Харьковщине задержали агентов, которые хотели продать РФ секретные украинские разработки

"Украинская правда", Валентина РоманенкоПятница, 19 апреля 2024, 13:39
На Харьковщине задержали агентов, которые хотели продать РФ секретные украинские разработки
фото СБУ

На Харьковщине обезвредили агентурную сеть, которая хотела передать в Россию тайную документацию с местного стратегического завода и новейшие технологические разработки Украины в области топливно-энергетического комплекса.

Источник: пресс-службы Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины

Дословно СБУ: "По указанию оккупантов их приспешники должны были похитить "нужные" документы, оцифровать их и в электронном виде передать в РФ".

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Дословно ОГП: "Эти данные необходимы государству-агрессору для строительства и эксплуатации ГЭС, АЭС, ТЭС, благодаря которым осуществляется добыча электрической энергии. Она необходима для бесперебойного функционирования военно-промышленного комплекса Российской Федерации".

 
фото прокуратуры

Детали: По данным следствия, подозреваемые собирали схемы, чертежи и инструкции по производству паровых турбин, а также комплектующих к ним. Такие турбины не изготавливаются в РФ, а до начала российской агрессии против Украины они бесперебойно закупались на Харьковском предприятии.

Среди задержанных - глава конструкторского бюро и заместитель руководителя цеха промышленного предприятия. По данным следствия, руководителем агентурной группы российской разведки был житель Харькова, бывший бизнес-партнер местного завода.

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Получив необходимые врагу документы, они оцифровали их и должны были в электронном виде передать российским кураторам.

Кроме того, у организатора агентурной группы обнаружили более 5 млн в гривневом эквиваленте, которые он предположительно получил за сотрудничество с агрессором.

 

Как сообщает СБУ, сейчас фигурантам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Задержанные находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Темы: госизменаСБУОфис генпрокурораХарьковская область
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