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До України повернути 17-річну дівчину, яку вивезли з ТОТ до Росії

Анастасія ПроцП'ятниця, 19 квітня 2024, 14:55
До України повернути 17-річну дівчину, яку вивезли з ТОТ до Росії
Ілюстративне фото: Getty Images

До України з Росії повернули 17-річну Мирославу, яку окупанти вивезли з тимчасово окупованої території.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Facebook

Деталі: Повідомляється, що у 2014 році дівчина залишилася без батьків. Півтора року тому її всупереч власному бажанню відправили із тимчасово окупованої території навчатися в Росію.

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"Жила у гуртожитку і по суті була покинута напризволяще. Тим часом намагалася знайти хоч когось, хто міг би підтримати та допомогти".

Зазначається, що інформація про місце перебування дівчини надійшла в Україну від небайдужих людей. За її повернення взялися представники Української мережі за права дитини у тісній співпраці з Мінреінтеграції в межах проєкту "Шлях додому".

"Увесь час були з нею на зв’язку. В тому числі на маршруті слідування. Чотири доби важкої дороги й ось нарешті вона вже в Україні".

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Також у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій подякувало за допомогу уповноваженій Президента з прав дитини Дарʼї Герасимчук, голові правління Української мережі за права дитини Дар’ї Касьяновій, МЗС, Посольству України в Білорусі, Генеральному консульству України в Любліні, Ковельській райдержадміністрації та Держприкордонслужбі.

Теми: окупаціядепортація Росія
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