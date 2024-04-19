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В Украину вернуть 17-летнюю девушку, которую вывезли из ВОТ в Россию

Анастасия ПроцПятница, 19 апреля 2024, 14:55
В Украину вернуть 17-летнюю девушку, которую вывезли из ВОТ в Россию
Иллюстративное фото: Getty Images

В Украину из России вернули 17-летнюю Мирославу, которую оккупанты вывезли с временно оккупированной территории.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Facebook

Детали: Сообщается, что в 2014 году девушка осталась без родителей. Полтора года назад ее вопреки собственному желанию отправили с временно оккупированной территории учиться в Россию.

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"Жила в общежитии и по сути была брошена на произвол судьбы. Между тем пыталась найти хоть кого-то, кто мог бы поддержать и помочь".

Отмечается, что информация о месте пребывания девушки поступила в Украину от неравнодушных людей. За ее возвращение взялись представители Украинской сети за права ребенка в тесном сотрудничестве с Минреинтеграции в рамках проекта "Путь домой".

"Все время были с ней на связи. В том числе на маршруте следования. Четверо суток тяжелой дороги и вот наконец она уже в Украине".

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Также в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий поблагодарили за помощь уполномоченную Президента по правам ребенка Дарью Герасимчук, председателя правления Украинской сети за права ребенка Дарью Касьяновой, МИД, Посольство Украины в Беларуси, Генеральное консульство Украины в Люблине, Ковельскую райгосадминистрацию и Госпогранслужбу.

Темы: оккупациядепортация Росcия
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