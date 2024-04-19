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Країни G7 обіцяють посилити протиповітряну оборону України

Андрій Синявський, Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 квітня 2024, 15:06
Країни G7 обіцяють посилити протиповітряну оборону України
ілюстративне фото Getty Images

"Група семи" заявила про намір посилити протиповітряну оборону України, проти якої Росія веде повномасштабну загарбницьку війну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на комюніке міністрів закордонних справ країн G7 та високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки

Дослівно: "Ми висловлюємо нашу рішучість, зокрема, в посиленні можливостей протиповітряної оборони України, щоб врятувати життя людей та захистити критично важливі об'єкти інфраструктури. Ми також працюватимемо з партнерами з цією метою".

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Деталі: У своєму комюніке глави МЗС країн G7 та глава дипломатії ЄС засудили загарбницьку війну РФ проти України, а також підтвердили "непохитну рішучість" підтримувати демократичну Україну, яка захищає свою свободу, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність, в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми вимагаємо від РФ негайно, повністю і беззастережно вивести всі свої збройні сили й техніку з міжнародно визнаної території України. Росія може припинити цю війну вже сьогодні", – зазначили дипломати.

Вони закликали всі країни не підтримувати та не потурати спробам Росії набути територію силою, а також заявили, що ніколи не визнають легітимність так званих "референдумів" чи "виборів", минулих чи майбутніх, проведених РФ на тимчасово окупованих територіях України, а також їхніх результатів.

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"Ми продовжуватимемо підтримувати право України на самооборону та підтверджуємо нашу відданість довгостроковій безпеці України... Ми посилюємо нашу допомогу Україні в галузі оборони і безпеки та збільшуємо наші можливості виробництва і постачання для надання допомоги Україні", – йдеться в комюніке.

Дипломати також заявили, що підтримують зусилля, спрямовані на допомогу Україні у розбудові майбутніх збройних сил, здатних до самооборони та стримування будь-якої агресії.

Вони також пообіцяли продовжувати надавати військову, фінансову, політичну, гуманітарну, економічну підтримку України та її народу, а також допомагати Україні ремонтувати та відновлювати її критично важливу енергетичну та екологічну інфраструктуру.

Передісторія:

  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба без деталей повідомив, що його колеги з країн "Групи семи" визначили "конкретні кроки", необхідні для допомоги Україні у війні з РФ.
  • Раніше Кулеба на зустрічі з італійським колегою Антоніо Таяні в Італії обговорив посилення ППО України, Саміт миру та відновлення України.
  • Перед цим Кулеба закликав країни G7 наслідувати приклад Німеччини і якнайшвидше ухвалити рішення про постачання додаткових систем ППО.
  • 13 квітня Німеччина оголосила про термінову передачу Україні одного зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Теми: допомога УкраїніППОвійна
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