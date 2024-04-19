Страны G7 обещают усилить противовоздушную оборону Украины

"Группа семи" заявила о намерении усилить противовоздушную оборону Украины, против которой Россия ведет полномасштабную захватническую войну.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на коммюнике министров иностранных дел стран G7 и высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности

Дословно: "Мы выражаем нашу решимость, в частности, в усилении возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы спасти жизни людей и защитить критически важные объекты инфраструктуры. Мы также будем работать с партнерами с этой целью".

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Детали: В своем коммюнике главы МИД стран G7 и глава дипломатии ЕС осудили захватническую войну РФ против Украины, а также подтвердили "непоколебимую решимость" поддерживать демократическую Украину, которая защищает свою свободу, суверенитет, независимость и территориальную целостность, в пределах ее международно признанных границ.

"Мы требуем от РФ немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы и технику с международно признанной территории Украины. Россия может прекратить эту войну уже сегодня", – отметили дипломаты.

Они призвали все страны не поддерживать и не потакать попыткам России приобрести территорию силой, а также заявили, что никогда не признают легитимность так называемых "референдумов" или "выборов", прошлых или будущих, проведенных РФ на временно оккупированных территориях Украины, а также их результатов.

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"Мы будем продолжать поддерживать право Украины на самооборону и подтверждаем нашу приверженность долгосрочной безопасности Украины... Мы усиливаем нашу помощь Украине в области обороны и безопасности и увеличиваем наши возможности производства и поставки для оказания помощи Украине", – говорится в коммюнике.

Дипломаты также заявили, что поддерживают усилия, направленные на помощь Украине в развитии будущих вооруженных сил, способных к самообороне и сдерживанию любой агрессии.

Они также пообещали продолжать оказывать военную, финансовую, политическую, гуманитарную, экономическую поддержку Украины и ее народа, а также помогать Украине ремонтировать и восстанавливать ее критически важную энергетическую и экологическую инфраструктуру.

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