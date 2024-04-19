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Одещина знову зазнала ракетного удару РФ: є пошкодження інфраструктури та поранений

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 квітня 2024, 16:06
Одещина знову зазнала ракетного удару РФ: є пошкодження інфраструктури та поранений
ілюстративне фото

Внаслідок ракетного удару по Одещині вдень 19 квітня пошкоджено припортову інфраструктуру, за попередніми даними одна людина зазнала поранень.

Джерело: голова Одеської обладміністрації Олег Кіпер у Telegram, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук у Facebook

Пряма мова Кіпера: "Одещина знову під ударом ворога. Російські війська атакували наш регіон ракетами.

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Є пошкодження припортової інфраструктури. Наразі відомо про одного постраждалого. Чоловіка з осколковим пораненням госпіталізовано".

Деталі: Кіпер наголосив, що вчергове просить оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги та спускатися в укриття.

Оновлено: Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в свою чергу зазначає, що нині противник ударив чотирма ракетами по портовій інфраструктурі на півдні України.

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За його даними, постраждали виробничі потужності агропромислового сектора.

Пряма мова Плетенчук: "Інформації щодо жертв не надходило. Росія продовжує політику терору. Під час атаки з боку РФ морські носії крилатих ракет не застосовувалися".

Теми: Одеська областьракетний удар
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