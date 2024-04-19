Одесская область снова под ударом РФ: есть повреждения инфраструктуры и раненый

В результате российского ракетного удара по Одесской области днем 19 апреля повреждена припортовая инфраструктура, по предварительным данным один человек получил ранения.

Источник: глава Одесской обладминистрации Олег Кипер в Telegram, спикер ВМС ЗСУ Дмитрий Плетенчук в Facebook

Прямая речь Кипера: "Одесская область снова под ударом врага. Российские войска атаковали наш регион ракетами.

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Есть повреждения припортовой инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем. Мужчина с осколочным ранением госпитализирован".

Детали: Кипер отметил, что в очередной раз просит оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Обновлено: Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в свою очередь отмечает, что противник ударил четырьмя ракетами по портовой инфраструктуре на юге Украины.

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По его данным, пострадали производственные мощности агропромышленного сектора.

Прямая речь Плетенчука: "Информации о жертвах не поступало. Россия продолжает политику террора. Во время атаки со стороны РФ морские носители крылатых ракет не применялись".