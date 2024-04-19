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Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загибла, серед поранених дитина

Анастасія ПроцП'ятниця, 19 квітня 2024, 16:22
Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загибла, серед поранених дитина
Ілюстративне фото: Getty Images

Російські військові з артилерії обстріляли  Куцурбську громаду в Миколаївській області, внаслідок чого загинула літня жінка, її чоловік та 14-ий хлопчик поранені.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

Пряма мова: "Росіяни обстріляли з артилерії Куцурбську громаду. Внаслідок обстрілу загинула літня жінка, її чоловік поранений". 

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Деталі: Повідомляється, що також поранений 14-ий хлопчик, його везуть в лікарню.

Теми: Миколаївська областьобстрілжертви
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