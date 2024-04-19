Росіяни обстріляли Миколаївщину: є загибла, серед поранених дитина

Російські військові з артилерії обстріляли Куцурбську громаду в Миколаївській області, внаслідок чого загинула літня жінка, її чоловік та 14-ий хлопчик поранені.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

Пряма мова: "Росіяни обстріляли з артилерії Куцурбську громаду. Внаслідок обстрілу загинула літня жінка, її чоловік поранений".

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Деталі: Повідомляється, що також поранений 14-ий хлопчик, його везуть в лікарню.