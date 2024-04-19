Россияне обстреляли Николаевскую область: есть погибшая, среди раненых ребенок
Пятница, 19 апреля 2024, 16:22
Российские военные из артиллерии обстреляли Куцурбскую общину в Николаевской области, в результате чего погибла пожилая женщина, ее муж и 14-ый мальчик ранены.
Источник: председатель Николаевской ОВА Виталий Ким
Прямая речь: "Россияне обстреляли из артиллерии Куцурбскую общину. В результате обстрела погибла пожилая женщина, ее муж ранен".
Реклама:
Детали: Сообщается, что также ранен 14-ый мальчик, его везут в больницу.