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Россияне обстреляли Николаевскую область: есть погибшая, среди раненых ребенок

Анастасия ПроцПятница, 19 апреля 2024, 16:22
Россияне обстреляли Николаевскую область: есть погибшая, среди раненых ребенок
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские военные из артиллерии обстреляли Куцурбскую общину в Николаевской области, в результате чего погибла пожилая женщина, ее муж и 14-ый мальчик ранены.

Источник: председатель Николаевской ОВА Виталий Ким

Прямая речь: "Россияне обстреляли из артиллерии Куцурбскую общину. В результате обстрела погибла пожилая женщина, ее муж ранен".

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Детали: Сообщается, что также ранен 14-ый мальчик, его везут в больницу.

Темы: Николаевская областьобстрелжертвы
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