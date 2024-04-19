Бої за Новомихайлівку: десантники 79-ки вже знищили понад 300 одиниць техніки РФ

Понад 300 одиниць ворожої техніки знищили миколаївські десантники за 6 місяців боїв у районі Новомихайлівки Донецької області.

Джерело: служба звʼязків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади

Деталі: Десантники нагадують, що жорстока битва за маленьке село, де раніше мешкало всього півтори тисячі людей, почалась наприкінці осені 2023 року.

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Щоб захопити цей населений пункт, ворог зосередив на вузькій ділянці фронту відразу 10 своїх бригад і полків загальною чисельністю до 30 тисяч бійців. Противник щодня кидає в атаку танки, бойові броньовані машини та не жаліє піхоти.

Дослівно: "314 одиниць ворожої техніки десантники 79-ки — знищили. Це доведена інформація станом на сьогодні. Карту з документальним підтвердженням знищеної російської техніки залишаємо у першому коментарі.

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Новомихайлівка та її околиці сьогодні — це одне з найбільших кладовищ ворожої техніки російсько-української війни.

Це тисячі окупантів, які зазнали тут ганебної смерті.

Але насамперед — це воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, що героїчно тримають оборону в умовах, в яких, здавалося б, це вже неможливо".