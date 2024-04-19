Бої за Новомихайлівку: десантники 79-ки вже знищили понад 300 одиниць техніки РФ
Понад 300 одиниць ворожої техніки знищили миколаївські десантники за 6 місяців боїв у районі Новомихайлівки Донецької області.
Джерело: служба звʼязків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади
Деталі: Десантники нагадують, що жорстока битва за маленьке село, де раніше мешкало всього півтори тисячі людей, почалась наприкінці осені 2023 року.
Щоб захопити цей населений пункт, ворог зосередив на вузькій ділянці фронту відразу 10 своїх бригад і полків загальною чисельністю до 30 тисяч бійців. Противник щодня кидає в атаку танки, бойові броньовані машини та не жаліє піхоти.
Дослівно: "314 одиниць ворожої техніки десантники 79-ки — знищили. Це доведена інформація станом на сьогодні. Карту з документальним підтвердженням знищеної російської техніки залишаємо у першому коментарі.
Новомихайлівка та її околиці сьогодні — це одне з найбільших кладовищ ворожої техніки російсько-української війни.
Це тисячі окупантів, які зазнали тут ганебної смерті.
Але насамперед — це воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, що героїчно тримають оборону в умовах, в яких, здавалося б, це вже неможливо".