Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Бої за Новомихайлівку: десантники 79-ки вже знищили понад 300 одиниць техніки РФ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 19 квітня 2024, 17:43
Бої за Новомихайлівку: десантники 79-ки вже знищили понад 300 одиниць техніки РФ
79 ОДшБр. ілюстративне фото

Понад 300 одиниць ворожої техніки знищили миколаївські десантники за 6 місяців боїв у районі Новомихайлівки Донецької області.

Джерело: служба звʼязків з громадськістю 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади

Деталі: Десантники нагадують, що жорстока битва за маленьке село, де раніше мешкало всього півтори тисячі людей, почалась наприкінці осені 2023 року.

Реклама:

Щоб захопити цей населений пункт, ворог зосередив на вузькій ділянці фронту відразу 10 своїх бригад і полків загальною чисельністю до 30 тисяч бійців. Противник щодня кидає в атаку танки, бойові броньовані машини та не жаліє піхоти.

Дослівно: "314 одиниць ворожої техніки десантники 79-ки — знищили. Це доведена інформація станом на сьогодні. Карту з документальним підтвердженням знищеної російської техніки залишаємо у першому коментарі.

ВІДЕО ДНЯ
 
Для збільшення - натисніть на зображення

Новомихайлівка та її околиці сьогодні — це одне з найбільших кладовищ ворожої техніки російсько-української війни.

Це тисячі окупантів, які зазнали тут ганебної смерті.

Але насамперед — це воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, що героїчно тримають оборону в умовах, в яких, здавалося б, це вже неможливо".

Теми: Збройні силивійнаДонецька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

ФОТОЖінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина у Дніпрі

фотоАфриканський пил дістався Києва

Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

фотоСБУ затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП

Усі новини...
Збройні сили
З’явилися супутникові знімки наслідків ракетних ударів ЗСУ по аеродрому "Джанкой"
У Києві попрощалися з військовим та активістом Петриченком
Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на 6-ти напрямках: за добу 82 боєзіткнення
Останні новини
20:38
Apple вимагає від Telegram заблокувати низку каналів для користувачів з українськими SIM-картками
20:24
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 
20:23
США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ
20:15
фотоУкраїнські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані
20:10
Окупанти здійснили понад 60 атак по всій лінії фронту за добу – Генштаб
19:59
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати півроку, які пройшли у дебатах
19:48
Кусала шестимісячну доньку: на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини
19:30
Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі
19:20
Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ
19:19
РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський
Усі новини...
Реклама: