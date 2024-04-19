Бои за Новомихайловку: десантники 79-ки уже уничтожили более 300 единиц техники РФ

Более 300 единиц вражеской техники уничтожили николаевские десантники за 6 месяцев боев в районе Новомихайловки Донецкой области.

Источник: служба связей с общественностью 79 отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады

Детали: Десантники напоминают, что жестокая битва за маленькое село, где раньше жило всего полторы тысячи человек, началась в конце осени 2023 года.

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Чтобы захватить этот населенный пункт, враг сосредоточил на узком участке фронта сразу 10 своих бригад и полков общей численностью до 30 тысяч бойцов. Противник ежедневно бросает в атаку танки, боевые бронированные машины и не жалеет пехоты.

Дословно: "314 единиц вражеской техники десантники 79-ки – уничтожили. Это доказанная информация по состоянию на сегодня. Карту с документальным подтверждением уничтоженной российской техники оставляем в первом комментарии.

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Новомихайловка и ее окрестности сегодня – это одно из крупнейших кладбищ вражеской техники российско-украинской войны.

Это тысячи оккупантов, которые встретили здесь позорную смерть.

Но прежде всего – это воины 79 отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады, героически держащие оборону в условиях, в которых, казалось бы, это уже невозможно".