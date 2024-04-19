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Столтенберг: Скоро НАТО відправить в Україну нове ППО

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 19 квітня 2024, 18:16
Столтенберг: Скоро НАТО відправить в Україну нове ППО
Єнс Столтенберг. фото: Getty Images

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що Рада Україна-НАТО 19 квітня погодилася направити Києву додаткові засоби протиповітряної оборони.

Джерело: Столтенберг на пресконференції за підсумками засідання Ради, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами Столтенберга, присутні на засіданні міністри оборони НАТО "погодились посилити й надати додаткову військову підтримку, включно більше протиповітряної оборони".

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"НАТО визначив наявні ресурси по всій території Альянсу. Є системи, які є доступними для України. Тож я очікую нові оголошення щодо допомоги Україні з ППО найближчим часом", – анонсував генсек.

Він зауважив, що союзники в Альянсі можуть надати Києву й інші системи протиповітряної оборони, окрім Patriot, наприклад SAMP/T, або допомогти фінансовими внесками, якщо в них немає систем ППО.

"Ми також працюємо з промисловістю для нарощування виробництва, аби модернізувати системи (ППО. – Ред.) й зробити їх придатними до використання", – додав Столтенберг.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше цього тижня генеральний секретар НАТО заявив, що члени Альянсу загалом мають достатню кількість систем протиповітряної оборони, аби задовольнити прохання України передати частину з них.

А канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував, що Берлін докладає зусиль для пошуку шести систем протиповітряної оборони Patriot "у контексті НАТО" на додачу до ще однієї, яку пообіцяла передати ФРН.

Теми: НАТОУкраїнаППО
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