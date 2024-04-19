Столтенберг: Скоро НАТО отправит в Украину новое ПВО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Совет Украина-НАТО 19 апреля согласился направить Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны.

Источник: Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Столтенберга, присутствующие на заседании министры обороны НАТО "согласились усилить и предоставить дополнительную военную поддержку, включая больше противовоздушной обороны".

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"НАТО определил имеющиеся ресурсы по всей территории Альянса. Есть системы, которые доступны для Украины. Поэтому я ожидаю новые объявления о помощи Украине с ПВО в ближайшее время", – анонсировал генсек.

Он отметил, что союзники в Альянсе могут предоставить Киеву и другие системы противовоздушной обороны, кроме Patriot, например SAMP/T, или помочь финансовыми взносами, если у них нет систем ПВО.

"Мы также работаем с промышленностью для наращивания производства, чтобы модернизировать системы (ПВО. – Ред.) и сделать их пригодными к использованию", – добавил Столтенберг.

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Ранее на этой неделе генеральный секретарь НАТО заявил, что члены Альянса в целом имеют достаточное количество систем противовоздушной обороны, чтобы удовлетворить просьбу Украины передать часть из них.

А канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал, что Берлин прилагает усилия для поиска шести систем противовоздушной обороны Patriot "в контексте НАТО" в дополнение к еще одной, которую пообещала передать ФРГ.