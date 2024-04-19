Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Столтенберг: Скоро НАТО отправит в Украину новое ПВО

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 19 апреля 2024, 18:16
Столтенберг: Скоро НАТО отправит в Украину новое ПВО
Йенс Столтенберг. фото: Getty Images

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Совет Украина-НАТО 19 апреля согласился направить Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны.

Источник: Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания Совета, передает "Европейская правда"

Детали: По словам Столтенберга, присутствующие на заседании министры обороны НАТО "согласились усилить и предоставить дополнительную военную поддержку, включая больше противовоздушной обороны".

Реклама:

"НАТО определил имеющиеся ресурсы по всей территории Альянса. Есть системы, которые доступны для Украины. Поэтому я ожидаю новые объявления о помощи Украине с ПВО в ближайшее время", – анонсировал генсек.

Он отметил, что союзники в Альянсе могут предоставить Киеву и другие системы противовоздушной обороны, кроме Patriot, например SAMP/T, или помочь финансовыми взносами, если у них нет систем ПВО.

"Мы также работаем с промышленностью для наращивания производства, чтобы модернизировать системы (ПВО. – Ред.) и сделать их пригодными к использованию", – добавил Столтенберг.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее на этой неделе генеральный секретарь НАТО заявил, что члены Альянса в целом имеют достаточное количество систем противовоздушной обороны, чтобы удовлетворить просьбу Украины передать часть из них.

А канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал, что Берлин прилагает усилия для поиска шести систем противовоздушной обороны Patriot "в контексте НАТО" в дополнение к еще одной, которую пообещала передать ФРГ.

Темы: НАТОУкраинаПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon

CNN: США в следующем пакете помощи могут передать Украине ракеты ATACMS

Лидер республиканцев призвал Сенат поддержать пакет с помощью Украине

Премьер Британии раскрыл детали рекордного пакета военной помощи для Украины

фото"Porsche на тестя": у замначальника полиции нашли 14 млн незаконных активов

Россияне пытаются захватить Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы прорваться в Часов Яр - "Хортица"

Все новости...
НАТО
Зеленский: Нам нужно еще семь систем Patriot, и это минимальное количество
Туск будет договариваться со Столтенбергом и Сунаком о защите польского неба
Сырский поговорил с Каволи о боеприпасах и тяжелой бронетехнике для Украины
Последние новости
02:19
ООН зафиксировала в Украине 85 случаев сексуального насилия, связанных с войной
01:11
Россия ударила по жилому комплексу в Харькове ракетами С-300: есть разрушения
00:40
В Харькове прогремела серия взрывов
00:28
Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon
23:45
В Днепре вечером раздался взрыв, силы ПВО сбили беспилотник
23:27
Новости экономики 23 апреля: подозрение Сольскому, еще 8 млрд на строительство фортификаций
22:58
Маркарова: поддержка помощи Украине от республиканцев была одной из самых высоких с 2022 года
22:45
Столтенберг: НАТО пока не планирует размещение ядерного оружия в других странах
22:31
CNN: США в следующем пакете помощи могут передать Украине ракеты ATACMS
22:18
Правительство компенсирует более 100 миллионов прифронтовым общинам за уменьшение поступлений местных налогов
Все новости...
Реклама: