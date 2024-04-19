Зеленський: Нам потрібно ще сім систем Patriot, і це мінімальна кількість

Президент Володимир Зеленський виступив на Раді Україна – НАТО та закликав партнерів якнайшвидше дати Україні необхідне озброєння.

Джерело: звернення Зеленського на сайті Офісу президента

Пряма мова: "Ми прямо це кажемо: для оборони нам потрібно ще сім систем Patriot чи подібних ЗРК, і це мінімальна кількість. Вони можуть урятувати багато життів і реально змінити ситуацію. У вас є такі системи. Будь ласка. По-друге, ми вже давно говоримо про мільйон артилерійських снарядів для України. Їх потрібно нарешті доправити на передову".

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Деталі: Також президент наполіг на тому, щоб Україна отримала далекобійну зброю та авіацію. Також Зеленський повідомив членам засіданням про наслідки ворожих ударів по Україні 19 квітня та про те, щ опоки він готувався до розмови, росіяни завдали удару по морському порту "Південний".

Він нагадав, що Україна все ще очікує на нові пакети підтримки від США та звернув увагу, що Ізраїль при атаці Ірану не залишився наодинці.

Пряма мова: "Світ став свідком союзу, який не має собі рівних у протидії терору. Ізраїль не залишився наодинці, і майже всі сто відсотків ударів по ньому були нейтралізовані. Це переконлива ефективність повітряного щита країн НАТО, вашої протиповітряної оборони, вашої бойової авіації – усього, що зараз було задіяне в небі Близького Сходу і знищило не тільки іранські безпілотники та ракети, а й кілька небезпечних міфів.

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Особливо міф про те, що дії членів НАТО на захист третьої країни від безпілотників і ракет призводить до втягування НАТО у війну і що збиття "шахедів" або ракет нібито може розглядатися як пряма конфронтація з армією, яка застосувала цю зброю. Для дій союзників на Близькому Сході не було потреби активувати 5-ту статтю, і союзники діяли разом, щоб захистити державу, яка не є членом Альянсу".

"Путіна треба спустити з неба на землю, і наше небо має знову стати безпечним, і це реально. І це повністю залежить від вашого вибору. Це вибір, чи справді життя всюди однаково цінне. Це вибір, чи однаково ви ставитеся до всіх партнерів. Вибір, чи справді ми союзники".