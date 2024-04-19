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Зеленский: Нам нужно еще семь систем Patriot, и это минимальное количество

Татьяна ОлейникПятница, 19 апреля 2024, 18:44
Зеленский: Нам нужно еще семь систем Patriot, и это минимальное количество
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский выступил на Совете Украина-НАТО и призвал партнеров как можно быстрее дать Украине необходимое вооружение.

Источник: обращение Зеленского на сайте Офиса президента

Прямая речь: "Мы прямо это говорим: для обороны нам нужно еще семь систем Patriot или подобных ЗРК, и это минимальное количество. Они могут спасти многие жизни и реально изменить ситуацию. У вас есть такие системы. Пожалуйста. Во-вторых, мы уже давно говорим о миллионе артиллерийских снарядов для Украины. Их нужно наконец-то доставить на передовую".

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Детали: Также президент настоял на том, чтобы Украина получила дальнобойное оружие и авиацию. Также Зеленский сообщил членам заседаний о последствиях вражеских ударов по Украине 19 апреля и о том, когда он готовился к разговору, россияне нанесли удар по морскому порту "Южный".

Он напомнил, что Украина все еще ожидает новых пакетов поддержки от США и обратил внимание, что Израиль при атаке Ирана не остался наедине.

Прямая речь: "Мир стал свидетелем союза, не имеющего себе равных в противодействии террору. Израиль не остался один, и почти все сто процентов ударов по нему были нейтрализованы. Это убедительная эффективность воздушного щита стран НАТО, вашей противовоздушной обороны, вашей боевой авиации - всего, что было задействовано в небе Ближнего Востока и уничтожило не только иранские беспилотники и ракеты, но и несколько опасных мифов.

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Особенно миф о том, что действия членов НАТО в защиту третьей страны от беспилотников и ракет приводит к втягиванию НАТО в войну и что сбитие "шахедов" или ракет якобы может рассматриваться как прямая конфронтация с армией, применившей это оружие. Для действий союзников на Ближнем Востоке не было необходимости активировать 5-ю статью, и союзники действовали вместе, чтобы защитить государство, не являющееся членом Альянса".

"Путина надо спустить с неба на землю, и наше небо должно снова стать безопасным, и это реально. И это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь везде одинаково ценна. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам". Выбор, действительно ли мы союзники".

Темы: ЗеленскийНАТО
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