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На Дніпропетровщині ворог атакував рятувальників, коли ті гасили пожежу від обстрілу

Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 квітня 2024, 19:15
На Дніпропетровщині ворог атакував рятувальників, коли ті гасили пожежу від обстрілу
Фото - ДСНС

У Нікополі на Дніпропетровщині 19 квітня російські війська атакували пожежний автомобіль, коли рятувальники гасили пожежу від обстрілу.

Джерело: ДСНС, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Дослівно ДСНС: "Сьогодні ввечері у Нікополі під час гасіння пожежі, яка виникла внаслідок обстрілу, росіяни завдали удару дроном по пожежному автомобілю.

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На щастя, постраждалих серед особового складу пожежно-рятувального підрозділу немає".

Деталі: Крім того, ворог бив по Нікопольщині артилерією і дронами-камікадзе. Скидав снаряди з БпЛА. Загалом – два десятки атак від ранку.

Постраждали Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

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фото - Сергій лисак

Пряма мова Лисака: "Пошкоджені гімназія, комунальне підприємство, адмінбудівля, 14 приватних будинків, 11 господарських споруд, теплиця. Побиті пожежна машина та легкові авто.

Понівечене енергетичне обладнання. Сталося займання, вогонь рятувальники вгамували. Зачепило й лінії електропередач. Без світла – 30 тисяч абонентів в райцентрі".

Теми: пожежаДСНС
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