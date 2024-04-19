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На Днепропетровщине враг атаковал спасателей, когда те тушили пожар от обстрела

Татьяна ОлейникПятница, 19 апреля 2024, 19:15
На Днепропетровщине враг атаковал спасателей, когда те тушили пожар от обстрела
Фото - ГСЧС

В Никополе на Днепропетровщине 19 апреля российские войска атаковали пожарный автомобиль, когда спасатели тушили пожар от обстрела.

Источник: ГСЧС, председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Дословно ГСЧС: "Сегодня вечером в Никополе во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела, россияне нанесли удар дроном по пожарному автомобилю.

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К счастью, пострадавших среди личного состава пожарно-спасательного подразделения нет.

Детали: Кроме того, враг бил по Никопольщине артиллерией и дронами-камикадзе. Сбрасывал снаряды из БпЛА. В общем – два десятка атак с утра.

Пострадали Никополь, Марганецкая, Покровская и Мировская общины.

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фото - сергей лысак

Прямая речь Лисака: "Повреждены гимназия, коммунальное предприятие, админздание, 14 частных домов, 11 хозяйственных построек, теплица. Избиты пожарная машина и легковые авто.

Повреждены энергетическое оборудование. Произошло возгорание, огонь спасатели успокоили. Задело и линии электропередач. Без света – 30 тыс. абонентов в райцентре".

Темы: пожарГСЧС
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