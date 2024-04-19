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Нідерланди невідкладно дають понад €200 млн на ППО та снаряди для України

Олег Павлюк, Євген КізіловП'ятниця, 19 квітня 2024, 19:27
Нідерланди невідкладно дають понад €200 млн на ППО та снаряди для України
прапори нідерландів і україни. колаж: Getty Images

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен на засіданні Ради Україна-НАТО у п'ятницю оголосила про виділення понад 200 мільйонів євро на доставку Києву засобів протиповітряної оборони й артснарядів.

Джерело: повідомлення Міністерства оборони Нідерландів, пише "Європейська правда"

Деталі: Під час засідання Ради Україна-НАТО Оллонгрен наголосила, що засоби протиповітряної оборони і артилерійські боєприпаси вкрай необхідні Україні, інакше "ситуація загрожує стати критичною".

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"Засоби, які зараз надають Нідерланди, вже перебувають на європейському континенті і будуть доставлені в Україну якнайшвидше. Зараз ми всі повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну", – додала вона.

Серед іншого, 150 мільйонів євро з пакета підуть на підтримку ініціативи Німеччини з пошуку засобів ППО для України. Ще 60 мільйонів євро – на закупівлю засобів ППО ближнього радіусу дії, які можуть бути використані зокрема для протидії дронам.

Міноборони Нідерландів також оголосило, що підтримує ініціативу Естонії щодо швидкої доставки артилерійських боєприпасів в Україну з наявних запасів, а раніше – надало 250 мільйонів євро чеській ініціативі із закупівлі снарядів.

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Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг оголосив, що на засіданні Ради Україна-НАТО 19 квітня деякі члени оголосили конкретні зобов’язання щодо постачання подальшої військової допомоги Україні.

Також Столтенберг говорив, що очікує нових оголошень про підтримку Україні засобами протиповітряної оборони найближчим часом.

Теми: НідерландиУкраїнаППОзброя
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