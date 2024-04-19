Нідерланди невідкладно дають понад €200 млн на ППО та снаряди для України
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен на засіданні Ради Україна-НАТО у п'ятницю оголосила про виділення понад 200 мільйонів євро на доставку Києву засобів протиповітряної оборони й артснарядів.
Джерело: повідомлення Міністерства оборони Нідерландів, пише "Європейська правда"
Деталі: Під час засідання Ради Україна-НАТО Оллонгрен наголосила, що засоби протиповітряної оборони і артилерійські боєприпаси вкрай необхідні Україні, інакше "ситуація загрожує стати критичною".
"Засоби, які зараз надають Нідерланди, вже перебувають на європейському континенті і будуть доставлені в Україну якнайшвидше. Зараз ми всі повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну", – додала вона.
Серед іншого, 150 мільйонів євро з пакета підуть на підтримку ініціативи Німеччини з пошуку засобів ППО для України. Ще 60 мільйонів євро – на закупівлю засобів ППО ближнього радіусу дії, які можуть бути використані зокрема для протидії дронам.
Міноборони Нідерландів також оголосило, що підтримує ініціативу Естонії щодо швидкої доставки артилерійських боєприпасів в Україну з наявних запасів, а раніше – надало 250 мільйонів євро чеській ініціативі із закупівлі снарядів.
Раніше генсек Альянсу Єнс Столтенберг оголосив, що на засіданні Ради Україна-НАТО 19 квітня деякі члени оголосили конкретні зобов’язання щодо постачання подальшої військової допомоги Україні.
Також Столтенберг говорив, що очікує нових оголошень про підтримку Україні засобами протиповітряної оборони найближчим часом.