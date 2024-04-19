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Нидерланды срочно дают более €200 млн на ПВО и снаряды для Украины

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 19 апреля 2024, 19:27
Нидерланды срочно дают более €200 млн на ПВО и снаряды для Украины
флаги нидерландов и украины. коллаж: Getty Images

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на заседании Совета Украина-НАТО в пятницу объявила о выделении более 200 миллионов евро на доставку Киеву средств противовоздушной обороны и артснарядов.

Источник: сообщение Министерства обороны Нидерландов, пишет "Европейская правда"

Детали: Во время заседания Совета Украина-НАТО Оллонгрен подчеркнула, что средства противовоздушной обороны и артиллерийские боеприпасы крайне необходимы Украине, иначе "ситуация грозит стать критической".

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"Средства, которые сейчас предоставляют Нидерланды, уже находятся на европейском континенте и будут доставлены в Украину как можно быстрее. Сейчас мы все должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину", – добавила она.

Среди прочего, 150 миллионов евро из пакета пойдут на поддержку инициативы Германии по поиску средств ПВО для Украины. Еще 60 миллионов евро – на закупку средств ПВО ближнего радиуса действия, которые могут быть использованы в частности для противодействия дронам.

Минобороны Нидерландов также объявило, что поддерживает инициативу Эстонии по быстрой доставке артиллерийских боеприпасов в Украину из имеющихся запасов, а ранее – предоставило 250 миллионов евро чешской инициативе по закупке снарядов.

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Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг объявил, что на заседании Совета Украина-НАТО 19 апреля некоторые члены объявили конкретные обязательства по поставке дальнейшей военной помощи Украине.

Также Столтенберг говорил, что ожидает новых объявлений о поддержке Украине средствами противовоздушной обороны в ближайшее время.

Темы: НидерландыУкраинаПВОоружие
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