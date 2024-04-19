В порту на Одещині росіяни знищили агропродукцію, яка направлялась до Азії та Африки

Російський ракетний удар по порту "Південний" на Одещині вдень 19 квітня зруйнував ємності з агропродукцією, яка мала йти на експорт до країн Азії та Африки.

Джерело: пресслужба Міністерства відновлення України

Дослівно: "Атаковані два термінали в порту "Південний", які спеціалізуються на перевалці агропродукціі. Один з терміналів належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії "Дельта Вілмар", яка працює в Україні з 2004 року та володіє також кількома заводами з переробки агропродукції. Це понад 300 млн доларів інвестицій та майже 1000 робочих місць".

Реклама:

Деталі: У Мінвідновлення зазначають, що це вже 39-та російська атака по об‘єктах портової інфраструктури в Одеській області.

Загалом пошкоджено та частково знищено 215 об’єктів, 153 транспортних засоби, 8 цивільних суден, постраждало 26 цивільних осіб.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вдень 19 квітня завдали удару по морському порту "Південний" – ракети влучили у портові споруди.