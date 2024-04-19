Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В порту Одесской области россияне уничтожили агропродукцию, которая направлялась в Азию и Африку

Татьяна ОлейникПятница, 19 апреля 2024, 21:39
В порту Одесской области россияне уничтожили агропродукцию, которая направлялась в Азию и Африку
Фото - Министерство восстановления Украины

Российский ракетный удар по Одесщине днем 19 апреля разрушил емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки.

Источник: пресс-служба Министерства восстановления Украины

Дословно: "Атакованы два терминала в порту Южный, специализирующихся на перевалке агропродукции. Один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании "Дельта Вилмар", которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 млн долларов инвестиций и около 1000 рабочих мест".

Реклама:

Детали: В Минвосстановлении отмечают, что это уже 39-я российская атака по объектам портовой инфраструктуры в Одесской области.

В общей сложности повреждено и частично уничтожено 215 объектов, 153 транспортных средства, 8 гражданских судов, пострадали 26 гражданских лиц.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне днем 19 апреля нанесли удар по морскому порту "Южный" - ракеты попали в портовые сооружения.

Темы: экспортОдесская областьракетный ударвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon

CNN: США в следующем пакете помощи могут передать Украине ракеты ATACMS

Лидер республиканцев призвал Сенат поддержать пакет с помощью Украине

Премьер Британии раскрыл детали рекордного пакета военной помощи для Украины

фото"Porsche на тестя": у замначальника полиции нашли 14 млн незаконных активов

Россияне пытаются захватить Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы прорваться в Часов Яр - "Хортица"

Все новости...
"Неделю ждали": Буданов рассказал детали сбивания российского Ту-22
Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе
Ракетная атака по Днепру: спасатели обнаружили тело третьего погибшего
Враг ударил ракетой по гражданской инфраструктуре в Сумах
Последние новости
02:19
ООН зафиксировала в Украине 85 случаев сексуального насилия, связанных с войной
01:11
Россия ударила по жилому комплексу в Харькове ракетами С-300: есть разрушения
00:40
В Харькове прогремела серия взрывов
00:28
Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon
23:45
В Днепре вечером раздался взрыв, силы ПВО сбили беспилотник
23:27
Новости экономики 23 апреля: подозрение Сольскому, еще 8 млрд на строительство фортификаций
22:58
Маркарова: поддержка помощи Украине от республиканцев была одной из самых высоких с 2022 года
22:45
Столтенберг: НАТО пока не планирует размещение ядерного оружия в других странах
22:31
CNN: США в следующем пакете помощи могут передать Украине ракеты ATACMS
22:18
Правительство компенсирует более 100 миллионов прифронтовым общинам за уменьшение поступлений местных налогов
Все новости...
Реклама: