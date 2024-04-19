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Джонсон про пакет з допомогою Україні: Найкращий можливий варіант

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 квітня 2024, 22:16
Джонсон про пакет з допомогою Україні: Найкращий можливий варіант
Майк Джонсон. Фото - Getty Images

Спікер Палати представників США Майк Джонсон після процедурного голосування за законопроєкти з додатковим фінансуванням зокрема України заявив, що вони є найкращим можливим варіантом за наявних умов.

Джерело: Джонсон сказав журналістам у короткому коментарі на Капітолійському пагорбі, передає "Європейська правда"

Деталі: Джонсон заявив, що сенатський законопроєкт, де об’єднувалось фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню, був "фактично безлімітним чеком на отримання іноземної допомоги", і в цьому сенсі розбиття їх на окремі законопроєкти є "кращим процесом".

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"Кожен може проголосувати відповідно до своєї волі і бажання своїх виборців щодо допомоги Ізраїлю, допомоги Україні, Індо-Тихоокеанського регіону, а також нашого четвертого пакета з питань національної безпеки, який містить всі наші нововведення", – додав він.

Говорячи про законопроєкти, спікер нижньої палати Конгресу зауважив, що там міститься закон про використання активів корумпованих російських олігархів для фінансування допомоги Україні, а фінансова підтримка Києва надається в кредит, а не як грант.

"Навіть якщо це законодавство не ідеальне і не те, яке ми б розробили, якби республіканці очолювали і Палату представників, і Сенат, і Білий дім, це найкращий можливий продукт, який ми можемо отримати за цих обставин, щоб подбати про ці справді важливі зобов'язання", – підсумував Джонсон.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Палата представників США 19 квітня провела процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні, що дозволяє пізніше винести їх на розгляд Палати. 

Голосування за пакет законопроєктів в Палаті представників очікується в суботу, 20 квітня. У цей день члени палати розглянуть усі поправки, які напередодні пройшли процедурний комітет, і після цього виноситимуть по черзі кожен законопроєкт на голосування.

Читайте також: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Теми: СШАдопомога Україні
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