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Джонсон о пакете с помощью Украины: Лучший возможный вариант

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 19 апреля 2024, 22:16
Джонсон о пакете с помощью Украины: Лучший возможный вариант
Майк Джонсон. Фото - Getty Images

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после процедурного голосования за законопроекты с дополнительным финансированием в частности Украины заявил, что они являются лучшим возможным вариантом при имеющихся условиях.

Детали: Джонсон сказал журналистам в коротком комментарии на Капитолийском холме, передает "Европейская правда"

Детали: Джонсон заявил, что сенатский законопроект, где объединялось финансирование для Украины, Израиля и Тайваня, был "фактически безлимитным чеком на получение иностранной помощи", и в этом смысле разбиение их на отдельные законопроекты является "лучшим процессом".

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"Каждый может проголосовать в соответствии со своей волей и желанием своих избирателей относительно помощи Израилю, помощи Украине, Индо-Тихоокеанского региона, а также нашего четвертого пакета по вопросам национальной безопасности, который содержит все наши нововведения", – добавил он.

Говоря о законопроектах, спикер нижней палаты Конгресса отметил, что там содержится закон об использовании активов коррумпированных российских олигархов для финансирования помощи Украине, а финансовая поддержка Киева предоставляется в кредит, а не как грант.

"Даже если это законодательство не идеальное и не то, которое мы бы разработали, если бы республиканцы возглавляли и Палату представителей, и Сенат, и Белый дом, это лучший возможный продукт, который мы можем получить в этих обстоятельствах, чтобы позаботиться об этих действительно важных обязательствах", – подытожил Джонсон.

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Напомним, Палата представителей США 19 апреля провела процедурное голосование за четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине, что позволяет позже вынести их на рассмотрение Палаты.

Голосование за пакет законопроектов в Палате представителей ожидается в субботу, 20 апреля. В этот день члены палаты рассмотрят все поправки, которые накануне прошли процедурный комитет, и после этого будут выносить по очереди каждый законопроект на голосование.

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Темы: СШАпомощь Украине
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