Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Білий дім очікує, що США "одразу ж" почнуть постачати зброю Україні після рішення Конгресу

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 19 квітня 2024, 23:10
Білий дім очікує, що США одразу ж почнуть постачати зброю Україні після рішення Конгресу
речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. фото - getty images

Білий дім очікує, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П’єр на брифінгу 19 квітня

Деталі: На питання, як швидко США почнуть постачати нову військову допомогу Україні після рішення Конгресу, речниця сказала: "Одразу ж", нагадавши, що адміністрація Джо Байдена не раз наголошувала на необхідності швидкого рішення з боку законодавців.

Реклама:

"Як ми неодноразово казали, українці поступались територіями через бездіяльність Конгресу. Але ми дуже вдячні, що Конгрес рухається вперед і на двопартійній основі. Ми хочемо, щоб це (пакет допомоги. – Ред.) був схвалений Конгресом, Сенатом і потрапив на стіл президента. І він одразу підпише цю допомогу", – додала вона.

Жан-П’єр нагадала, що ціль Путіна в Україні – "загарбати її суверенну територію".

"І ми не можемо цього допустити. Ми знаємо, що відбувається, коли не зупиняють тирана й диктатора. І ми не можемо дозволити, щоб історія повторилась знову", – підсумувала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Палата представників США 19 квітня провела процедурне голосування за чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні, що дозволяє пізніше винести їх на розгляд Палати. 

Голосування за пакет законопроєктів в Палаті представників очікується в суботу, 20 квітня. У цей день члени палати розглянуть усі поправки, які напередодні пройшли процедурний комітет, і після цього виноситимуть по черзі кожен законопроєкт на голосування.

Демократична більшість у Сенаті обіцяє не зволікати зі схваленням пакетів допомоги.

Читайте також: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ.

Теми: СШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 

Допомога Україні: США оголосили новий пакет на $1 млрд

Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

ФОТОЖінка намагалася продати за мільйон свого 2-річного сина у Дніпрі

фотоАфриканський пил дістався Києва

Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

Усі новини...
США
Джонсон про пакет з допомогою Україні: Найкращий можливий варіант
Пентагон обіцяє швидко відправити зброю Україні після голосування в Конгресі
Конгрес США зробив перший крок до надання допомоги Україні
Останні новини
20:38
Apple вимагає від Telegram заблокувати низку каналів для користувачів з українськими SIM-картками
20:24
Українські чоловіки 18-60 років не зможуть отримати паспорти за кордоном – постанова КМУ 
20:23
США ще в березні передали Україні ракети ATACMS, якими вже били по цілях – ЗМІ
20:15
фотоУкраїнські полярники показали заходи сонця в Атлантичному океані
20:10
Окупанти здійснили понад 60 атак по всій лінії фронту за добу – Генштаб
19:59
Зеленський про допомогу США Україні: Зараз будемо долати півроку, які пройшли у дебатах
19:48
Кусала шестимісячну доньку: на Житомирщині суд покарав матір за катування дитини
19:30
Литва майже припинила імпорт зерна з Росії та Білорусі
19:20
Росіяни вивезли до окупованого Криму зебр із заповідника "Асканія-Нова" – росЗМІ
19:19
РФ хоче зірвати саміт миру у Швейцарії і має конкретний план – Зеленський
Усі новини...
Реклама: