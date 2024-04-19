Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом ожидает, что США "сразу" начнут поставлять оружие Украине после решения Конгресса

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПятница, 19 апреля 2024, 23:10
Белый дом ожидает, что США сразу начнут поставлять оружие Украине после решения Конгресса
пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. фото - getty images

Белый дом ожидает, что поставки американской военной помощи начнутся "сразу же" после того, как соответствующее дополнительное финансирование одобрит Конгресс США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге 19 апреля

Детали: На вопрос, как быстро США начнут поставлять новую военную помощь Украине после решения Конгресса, пресс-секретарь сказала: "Сразу же", напомнив, что администрация Джо Байдена не раз подчеркивала необходимость быстрого решения со стороны законодателей.

Реклама:

"Как мы неоднократно говорили, украинцы уступали территории из-за бездействия Конгресса. Но мы очень благодарны, что Конгресс движется вперед и на двухпартийной основе. Мы хотим, чтобы это (пакет помощи. – Ред.) был одобрен Конгрессом, Сенатом и попал на стол президента. И он сразу подпишет эту помощь", – добавила она.

Жан-Пьер напомнила, что цель Путина в Украине – "захватить ее суверенную территорию".

"И мы не можем этого допустить. Мы знаем, что происходит, когда не останавливают тирана и диктатора. И мы не можем позволить, чтобы история повторилась снова", – подытожила она.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, Палата представителей США 19 апреля провела процедурное голосование за четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине, что позволяет позже вынести их на рассмотрение Палаты.

Голосование за пакет законопроектов в Палате представителей ожидается в субботу, 20 апреля. В этот день члены палаты рассмотрят все поправки, которые накануне прошли процедурный комитет, и после этого будут выносить по очереди каждый законопроект на голосование.

Демократическое большинство в Сенате обещает не затягивать с одобрением пакетов помощи.

Читайте также: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ.

Темы: СШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon

CNN: США в следующем пакете помощи могут передать Украине ракеты ATACMS

Лидер республиканцев призвал Сенат поддержать пакет с помощью Украине

Премьер Британии раскрыл детали рекордного пакета военной помощи для Украины

фото"Porsche на тестя": у замначальника полиции нашли 14 млн незаконных активов

Россияне пытаются захватить Ивановское и окрестности Богдановки, чтобы прорваться в Часов Яр - "Хортица"

Все новости...
США
Джонсон о пакете с помощью Украины: Лучший возможный вариант
Пентагон обещает быстро отправить оружие Украине после голосования в Конгрессе
Конгресс США сделал первый шаг к предоставлению помощи Украине
Последние новости
02:19
ООН зафиксировала в Украине 85 случаев сексуального насилия, связанных с войной
01:11
Россия ударила по жилому комплексу в Харькове ракетами С-300: есть разрушения
00:40
В Харькове прогремела серия взрывов
00:28
Великобритания отправит в Польшу истребители Typhoon
23:45
В Днепре вечером раздался взрыв, силы ПВО сбили беспилотник
23:27
Новости экономики 23 апреля: подозрение Сольскому, еще 8 млрд на строительство фортификаций
22:58
Маркарова: поддержка помощи Украине от республиканцев была одной из самых высоких с 2022 года
22:45
Столтенберг: НАТО пока не планирует размещение ядерного оружия в других странах
22:31
CNN: США в следующем пакете помощи могут передать Украине ракеты ATACMS
22:18
Правительство компенсирует более 100 миллионов прифронтовым общинам за уменьшение поступлений местных налогов
Все новости...
Реклама: