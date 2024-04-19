Поблизу Брянська в РФ горить підстанція, повідомляють про атаку дронів
П'ятниця, 19 квітня 2024, 23:56
У Брянській області в Росії ввечері 19 квітня місцевий губернатор повідомив про нібито збиття шести безпілотників, на об’єкті енергетичної інфраструктури виникла пожежа.
Джерело: губернатор Брянської області Олександр Богомаз, російський Телеграм-канал Astra, губернатор Курської області Роман Старовойт
Деталі: Про пожежу повідомляють на підстанції в смт Вигоничі під Брянськом.
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Поблизу Брянська в РФ горить підстанція, повідомляють про атаку дронів pic.twitter.com/QNMj1gqcKG— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2024
Губернатор заявляє, що над областю нібито збили 6 безпілотників і під час падіння одного з них і сталася пожежа.
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Також про чотири збитих БпЛА заявив губернатор Курської області.