У Брянській області в Росії ввечері 19 квітня місцевий губернатор повідомив про нібито збиття шести безпілотників, на об’єкті енергетичної інфраструктури виникла пожежа.

Джерело: губернатор Брянської області Олександр Богомаз, російський Телеграм-канал Astra, губернатор Курської області Роман Старовойт

Деталі: Про пожежу повідомляють на підстанції в смт Вигоничі під Брянськом.

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Поблизу Брянська в РФ горить підстанція, повідомляють про атаку дронів pic.twitter.com/QNMj1gqcKG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2024

Губернатор заявляє, що над областю нібито збили 6 безпілотників і під час падіння одного з них і сталася пожежа.

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Також про чотири збитих БпЛА заявив губернатор Курської області.