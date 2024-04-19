Вблизи Брянска в РФ горит подстанция, сообщают об атаке дронов

В Брянской области в России вечером 19 апреля местный губернатор сообщил о якобы сбитии шести беспилотников, на объекте энергетической инфраструктуры возник пожар.

Источник: губернатор Брянской области Александр Богомаз, российский Телеграмм-канал Astra, губернатор Курской области Роман Старовойт

Детали: О пожаре сообщают на подстанции в пгт Выгоничи под Брянском.

Реклама:

Поблизу Брянська в РФ горить підстанція, повідомляють про атаку дронів pic.twitter.com/QNMj1gqcKG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2024

Губернатор заявляет, что над областью якобы сбили 6 беспилотников и во время падения одного из них произошел пожар.

ВИДЕО ДНЯ

Также о четырех сбитых БпЛА заявил губернатор Курской области.