Вблизи Брянска в РФ горит подстанция, сообщают об атаке дронов
Пятница, 19 апреля 2024, 23:56
В Брянской области в России вечером 19 апреля местный губернатор сообщил о якобы сбитии шести беспилотников, на объекте энергетической инфраструктуры возник пожар.
Источник: губернатор Брянской области Александр Богомаз, российский Телеграмм-канал Astra, губернатор Курской области Роман Старовойт
Детали: О пожаре сообщают на подстанции в пгт Выгоничи под Брянском.
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Поблизу Брянська в РФ горить підстанція, повідомляють про атаку дронів pic.twitter.com/QNMj1gqcKG— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2024
Губернатор заявляет, что над областью якобы сбили 6 беспилотников и во время падения одного из них произошел пожар.
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Также о четырех сбитых БпЛА заявил губернатор Курской области.