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Вблизи Брянска в РФ горит подстанция, сообщают об атаке дронов

Татьяна ОлейникПятница, 19 апреля 2024, 23:56
Вблизи Брянска в РФ горит подстанция, сообщают об атаке дронов
фото из российских телеграмм-каналов

В Брянской области в России вечером 19 апреля местный губернатор сообщил о якобы сбитии шести беспилотников, на объекте энергетической инфраструктуры возник пожар.

Источник: губернатор Брянской области Александр Богомаз, российский Телеграмм-канал Astra, губернатор Курской области Роман Старовойт 

Детали: О пожаре сообщают на подстанции в пгт Выгоничи под Брянском.

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Губернатор заявляет, что над областью якобы сбили 6 беспилотников и во время падения одного из них произошел пожар.

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Также о четырех сбитых БпЛА заявил губернатор Курской области.

Темы: Росcиябеспилотники
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