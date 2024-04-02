Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В окупованій РФ Абхазії впав військовий гелікоптер

Станіслав ПогоріловВівторок, 2 квітня 2024, 12:02
В окупованій РФ Абхазії впав військовий гелікоптер
Фото: Getty Images

В окупованій Росією Абхазії 2 квітня впав ударний гелікоптер Мі-24.

Джерело: "Эхо Кавказа", "ТАСС", "РБК"

Деталі: Повідомляється, що гелікоптер здійснив "жорстку посадку" в Гульріпшському районі. Члени екіпажу живі, але їх ушпиталили.

Реклама:

На місце події прибув глава МНС Лев Квіцинія. Причини події з'ясовують.

Гелікоптер належить абхазькому міністерству оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території

В Орську прорвало другу дамбу: зупинено роботу місцевого НПЗ, введено режим НС

Вночі ППО знищила всі 17 ворожих "Шахедів", якими росіяни атакували Україну – Генштаб

Вибори в Словаччині виграв проросійський кандидат

Президент закликав Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями

оновленоПовістка як помста: в СБУ та Міноборони відреагували на нову інформацію від "Слідство.Інфо"

Усі новини...
Останні новини
17:35
WP описує "мирний план" Трампа: Змусити Україну віддати території
17:13
Російська компанія попри заперечення постачає військовим мікрочипи – "Голос Америки"
16:55
фотоНаслідки ударів по Харкову: 5 постраждалих, пошкоджено 13 будинків і навчальні заклади
16:48
Учені розповіли про рекордний стрибок температури в Антарктиді: його зафіксували в 2022-му році
16:42
Глава МЗС Британії попередив Ізраїль, що його підтримка не є безумовною
16:36
Буданов підтримує ідею Папи про обмін "всіх на всіх": Лишилося переконати Росію
16:16
Міжнародні партнери виділили понад $700 млн на гуманітарне розмінування України
16:08
фотоСирський і Умєров подивилися нові розробки: Вороги відчують
15:57
В Єйську дрони ГУР уразили чотири Су-30 та літак-амфібію – джерело
15:49
Польська інспекція забракувала 10 тонн морозива з України
Усі новини...
Реклама: