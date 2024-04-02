В окупованій РФ Абхазії впав військовий гелікоптер
Вівторок, 2 квітня 2024, 12:02
В окупованій Росією Абхазії 2 квітня впав ударний гелікоптер Мі-24.
Джерело: "Эхо Кавказа", "ТАСС", "РБК"
Деталі: Повідомляється, що гелікоптер здійснив "жорстку посадку" в Гульріпшському районі. Члени екіпажу живі, але їх ушпиталили.
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На місце події прибув глава МНС Лев Квіцинія. Причини події з'ясовують.
Гелікоптер належить абхазькому міністерству оборони.
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Передісторія:
- У лютому вертоліт Мі-8 розбився в Карелії.
- 12 березня в Івановській області РФ біля військового аеродрому "Північний" упав літак Іл-76. На борту було вісім членів екіпажу і сім пасажирів.
- 14 березня у Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту, щонайменше 2 людини − за іншими даними 1 − загинули.