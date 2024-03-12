У Росії біля військового аеродрому впав літак Іл-76, на борту було 15 людей
В Івановській області РФ поблизу військового аеродрому "Північний" впав літак Іл-76. На борту було вісім членів екіпажу та сім пасажирів.
Джерело: російська служба "Радіо Свобода", "ТАСС"
Деталі: Видання пише, що в Міноборони РФ підтвердили падіння військового літака Іл-76 біля військового аеродрому "Північний". За їхніми даними, на його борту було вісім членів екіпажу та сім пасажирів.
Літак ніби не зміг долетіти до смуги аеродрому "Північний" і впав у районі місцевого цвинтаря.
Як зазначає російська служба "Радіо Свобода", на аеродромі "Північний" базуються літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50 та військово-транспортна авіація.
Попередньо, причиною катастрофи називають пожежу одного з двигунів під час зльоту.
Комісія Головного командування Повітряно-космічних сил Росії вилетіла на аеродром, щоб встановити причини аварії військово-транспортного літака Іл-76.