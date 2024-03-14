У Росії знову впав вертоліт із 20 людьми на борту: є загиблі
У Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту, щонайменше 2 людини − за іншими даними 1 − загинули.
Джерело: Далекосхідна транспортна прокуратура РФ, російські Telegram-канали
Дослівно прокуратура: "За попередніми даними, причина події − несправність двигуна".
Деталі: Падіння вертольота сталося об 11:05 за місцевим часом за 75 км від смт. Евенськ Північно-Евенського району Магаданської області.
Мі-8 перевізника "Дальньорєчєнськ Авіа" перевозив працівників золоторудного родовища і слідував за маршрутом "посадковий майданчик Кварцовий − аеропорт Омсукчан".
На борту повітряного судна перебували 20 осіб, зокрема 3 члени екіпажу.
Російські Telegram-канали пишуть про одного або двох загиблих.
Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
Чому це важливо: Після введення санкцій проти Росії за розв'язану нею криваву війну проти України, у РФ почастішали аварії на повітряних суднах. Це пояснювали нестачею необхідних деталей, які РФ раніше імпортувала із західних країн.
Передісторія:
- Місяць тому вертоліт Мі-8 розбився в Карелії.
- 12 березня в Івановській області РФ біля військового аеродрому "Північний" упав літак Іл-76. На борту було вісім членів екіпажу і сім пасажирів.