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У Росії знову впав вертоліт із 20 людьми на борту: є загиблі

Ірина БалачукЧетвер, 14 березня 2024, 07:25
У Росії знову впав вертоліт із 20 людьми на борту: є загиблі
Фото ілюстративне з ТАСС

У Магаданській області Росії розбився вертоліт Мі-8 із 20 людьми на борту, щонайменше 2 людини − за іншими даними 1 − загинули.

Джерело: Далекосхідна транспортна прокуратура РФ, російські Telegram-канали

Дослівно прокуратура: "За попередніми даними, причина події − несправність двигуна".

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Деталі: Падіння вертольота сталося об 11:05 за місцевим часом за 75 км від смт. Евенськ Північно-Евенського району Магаданської області.

Мі-8 перевізника "Дальньорєчєнськ Авіа" перевозив працівників золоторудного родовища і слідував за маршрутом "посадковий майданчик Кварцовий − аеропорт Омсукчан".

На борту повітряного судна перебували 20 осіб, зокрема 3 члени екіпажу.

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Російські Telegram-канали пишуть про одного або двох загиблих.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Чому це важливо: Після введення санкцій проти Росії за розв'язану нею криваву війну проти України, у РФ почастішали аварії на повітряних суднах. Це пояснювали нестачею необхідних деталей, які РФ раніше імпортувала із західних країн.

Передісторія:

Теми: Росіяавіа
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