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В Донецьку помер американець, який воював на боці Росії з 2014 року

Олена ІвашківСубота, 20 квітня 2024, 04:04
В Донецьку помер американець, який воював на боці Росії з 2014 року
Рассел Бентлі, фото з його Телеграму

Американець Рассел Бентлі з позивним "Техас", який з 2014 року воював на стороні окупантів та працював на російську пропаганду, помер у Донецьку. Російські танкісти затримали його після удару по військовій частині, більше живим його не бачили.

Джерело: дружина Рассела Бентлі, Людмила Бентлі, на його сторінці у Телеграм, російська пропагандистка, головна редакторка телеканалу RT Маргарита Сімоньян

Деталі: Про загибель "воєнкора" російського пропагандистського проєкту Sputnik повідомила Симонян, не розповівши про обставин його загибелі. Бентлі було 64 роки.

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Водночас місцева дружина Бентлі - Людмила, заявила 15 квітня на його сторінці у Телеграм, що Бентлі "жорстко затримали" російські військові з 5-ї танкової бригади. За її словами, це сталося 8 квітня в Петровському районі Донецька.

За її словами, Бентлі нібито затримали, коли він знімав наслідки удару по військовій частині на Автобазівській вулиці. 

Люди в камуфляжі, ймовірно, прийняли його за шпигуна і відвезли до військових дізнавачів.

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Теми: окупаціяДонецьк
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