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В Донецке скончался американец, воевавший на стороне России с 2014 года

Алена ИвашкивСуббота, 20 апреля 2024, 04:04
В Донецке скончался американец, воевавший на стороне России с 2014 года
Рассел Бентли, фото с его Телеграмм

Американец Рассел Бентли с позывным "Техас", который с 2014 года воевал на стороне оккупантов и работал на российскую пропаганду, умер в Донецке. Российские танкисты задержали его после удара по воинской части, больше живым его не видели.

Источник: жена Рассела Бентли, Людмила Бентли, на его странице в Телеграмм, российская пропагандистка, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян

Детали: О гибели "военкора" российского пропагандистского проекта Sputnik сообщила Симоньян, не рассказав об обстоятельствах его гибели. Бентли было 64 года.

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В то же время местная жена Бентли - Людмила, заявила 15 апреля на его странице в Телеграмм, что Бентли "жестко задержали" российские военные из 5-й танковой бригады. По ее словам, это произошло 8 апреля в Петровском районе Донецка.

По ее словам, Бентли якобы задержали, когда он снимал последствия удара по воинской части на Автобазовской улице. 

Люди в камуфляже, вероятно, приняли его за шпиона и отвезли к военным дознавателям.

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Темы: оккупацияДонецк
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