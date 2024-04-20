ISW: Через нестачу ППО на фронті росіяни швидко просуваються
Через деградацію української ППО на фронті російська авіація підтримує послідовні і швидкі успіхи росіян на землі, в тому числі поблизу Часового Яру.
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Військові аналітики вважають, що українська протиповітряна оборона залишається обмеженою і деградованою, що дозволяє російській авіації вільно і без загрози діяти на певних критично важливих ділянках фронту.
Здатність російських літаків діяти на глибині понад 100 кілометрів в українському повітряному просторі поблизу лінії фронту без значних втрат вказує на те, що українська протиповітряна оборона в цьому районі наразі є недостатньою, щоб стримувати або забороняти російським літакам діяти на лінії фронту.
Українська здатність наносити удари з великої відстані по російських стратегічних літаках, які ведуть бойові дії, може тимчасово обмежити операції російської авіації, як це було зроблено раніше з тактичними літаками.
Однак ця українська здатність наносити удари не в змозі компенсувати критичну нестачу засобів протиповітряної оборони на всьому театрі бойових дій. Українським силам доводиться визначати як розподілити свої обмежені засоби ППО. Це призводить до значних витрат.
Ключові висновки ISW за 19 квітня:
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про намір Росії захопити Харків у майбутній масштабній наступальній операції, ставши першим високопосадовцем Кремля, який відкрито визначив місто як можливу оперативну мету Росії після нещодавніх попереджень України про те, що російські війська можуть спробувати захопити місто, починаючи з літа 2024 року.
- Українські офіційні особи оголосили, що українські сили вперше збили російський літак, який завдав ракетних ударів по Україні в ніч з 18 на 19 квітня, продемонструвавши спроможність, яка може обмежити можливості Росії у проведенні своєї ударної кампанії проти України.
- Українська система протиповітряної оборони залишається обмеженою і деградованою, що дозволяє російським літакам вільно і без загрози діяти на певних критично важливих ділянках фронту.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна потребує західних поставок артилерійських боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, далекобійних артилерійських і ракетних систем, а також винищувачів, оскільки через затримки з наданням військової допомоги з боку США Україна продовжує відчувати обмеження.
- Проросійські молдовські діячі продовжують висувати умови для виправдання можливої майбутньої російської агресії в Молдові, а міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв Молдову з Україною та Вірменією.
- Нещодавно російські війська здійснили підтверджені просування поблизу Бахмута, Авдіївки та Донецька.
- Міністерство оборони Росії продовжує розширювати нещодавно реформований Ленінградський військовий округ в рамках підготовки до очікуваного в майбутньому широкомасштабного звичайного конфлікту з НАТО.
- Російські чиновники продовжують примусово депортувати та русифікувати українських дітей, в той час як українська влада працює над поверненням депортованих дітей на підконтрольну Україні територію.