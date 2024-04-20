ISW: Через нестачу ППО на фронті росіяни швидко просуваються

Через деградацію української ППО на фронті російська авіація підтримує послідовні і швидкі успіхи росіян на землі, в тому числі поблизу Часового Яру.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Військові аналітики вважають, що українська протиповітряна оборона залишається обмеженою і деградованою, що дозволяє російській авіації вільно і без загрози діяти на певних критично важливих ділянках фронту.

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Здатність російських літаків діяти на глибині понад 100 кілометрів в українському повітряному просторі поблизу лінії фронту без значних втрат вказує на те, що українська протиповітряна оборона в цьому районі наразі є недостатньою, щоб стримувати або забороняти російським літакам діяти на лінії фронту.

Українська здатність наносити удари з великої відстані по російських стратегічних літаках, які ведуть бойові дії, може тимчасово обмежити операції російської авіації, як це було зроблено раніше з тактичними літаками.

Однак ця українська здатність наносити удари не в змозі компенсувати критичну нестачу засобів протиповітряної оборони на всьому театрі бойових дій. Українським силам доводиться визначати як розподілити свої обмежені засоби ППО. Це призводить до значних витрат.

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Ключові висновки ISW за 19 квітня: