Сили оборони вперше знищили стратегічний бомбардувальник РФ – носій ракет Х-22
Повітряні сили ЗСУ та Головне управління розвідки МОУ знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22.
Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram
Пряма мова: "Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах".
Деталі: Командувач також зазначив, що під час нинішньої атаки ворога українська ППО вперше знищила дві ракети Х-22 із 6, які випустила РФ.
Олещук наголосив, що Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території.
Що передувало: 19 квітня у Ставропольському краї РФ упав бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 − такі літаки Росія використовує для завдання ударів по Україні.
У Ставропольському краї РФ упав літак. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/juoZBXR6sS— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2024
За оперативними даними, льотчики катапультувалися.
Чому це важливо: Ракети Х-22 РФ запускає з бортів Ту-22М3. Поблизу кордону зі Ставропольським краєм розташований військовий аеродром Моздок (Північна Осетія), де базуються ці стратегічні бомбардувальники ВКС РФ.