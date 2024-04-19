Сили оборони вперше знищили стратегічний бомбардувальник РФ – носій ракет Х-22

Повітряні сили ЗСУ та Головне управління розвідки МОУ знищили російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22.

Джерело: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: "Уперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носій крилатих ракет Х-22, якими російські терористи б’ють по мирних українських містах".

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Деталі: Командувач також зазначив, що під час нинішньої атаки ворога українська ППО вперше знищила дві ракети Х-22 із 6, які випустила РФ.

Олещук наголосив, що Україні потрібно більше засобів, більше ракет, аби краще захистити від російського тероризму прифронтові території.

Що передувало: 19 квітня у Ставропольському краї РФ упав бомбардувальник-ракетоносець Ту-22М3 − такі літаки Росія використовує для завдання ударів по Україні.

ВІДЕО ДНЯ

У Ставропольському краї РФ упав літак. Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/juoZBXR6sS — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 19, 2024

За оперативними даними, льотчики катапультувалися.

Чому це важливо: Ракети Х-22 РФ запускає з бортів Ту-22М3. Поблизу кордону зі Ставропольським краєм розташований військовий аеродром Моздок (Північна Осетія), де базуються ці стратегічні бомбардувальники ВКС РФ.