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ISW: Из-за недостатка ПВО на фронте россияне быстро продвигаются

Алена ИвашкивСуббота, 20 апреля 2024, 04:39
ISW: Из-за недостатка ПВО на фронте россияне быстро продвигаются
фото: Getty Images

Из-за деградации украинской ПВО на фронте российская авиация поддерживает последовательные и быстрые успехи россиян на земле, в том числе вблизи Часового Яра.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики считают, что украинская противовоздушная оборона остается ограниченной и деградированной, что позволяет российской авиации свободно и без угрозы действовать на определенных критически важных участках фронта. 

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Способность российских самолетов действовать на глубине более 100 километров в украинском воздушном пространстве вблизи линии фронта без значительных потерь указывает на то, что украинская противовоздушная оборона в этом районе пока недостаточна, чтобы сдерживать или запрещать российским самолетам действовать на линии фронта. 

Украинская способность наносить удары с большого расстояния по российским стратегическим самолетам, ведущим боевые действия, может временно ограничить операции российской авиации, как это было сделано ранее с тактическими самолетами. 

Однако эта украинская способность наносить удары не в состоянии компенсировать критическую нехватку средств противовоздушной обороны на всем театре боевых действий. Украинским силам приходится определять как распределить свои ограниченные средства ПВО. Это приводит к значительным затратам.

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Ключевые выводы ISW за 19 апреля:

  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о намерении России захватить Харьков в будущей масштабной наступательной операции, став первым высокопоставленным чиновником Кремля, который открыто определил город как возможную оперативную цель России после недавних предупреждений Украины о том, что российские войска могут попытаться захватить город, начиная с лета 2024 года.
  • Украинские официальные лица заявили, что украинские силы впервые сбили российский самолет, который нанес ракетные удары по Украине в ночь с 18 на 19 апреля, продемонстрировав способность, которая может ограничить возможности России в проведении своей ударной кампании против Украины.
  • Украинская система противовоздушной обороны остается ограниченной и деградированной, что позволяет российским самолетам свободно и без угрозы действовать на определенных критически важных участках фронта.
  • Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в западных поставках артиллерийских боеприпасов, средств противовоздушной обороны, дальнобойных артиллерийских и ракетных систем, а также истребителей, поскольку из-за задержек с предоставлением военной помощи со стороны США Украина продолжает испытывать ограничения.
  • Пророссийские молдавские деятели продолжают выдвигать условия для оправдания возможной будущей российской агрессии в Молдове, а министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил Молдову с Украиной и Арменией.
  • Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута, Авдеевки и Донецка.
  • Министерство обороны России продолжает расширять недавно реформированный Ленинградский военный округ в рамках подготовки к ожидаемому в будущем широкомасштабному обычному конфликту с НАТО.
  • Российские чиновники продолжают принудительно депортировать и русифицировать украинских детей, в то время как украинские власти работают над возвращением депортированных детей на подконтрольную Украине территорию.

Темы: ISWвойнаПВО
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