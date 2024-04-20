ISW: Из-за недостатка ПВО на фронте россияне быстро продвигаются

Из-за деградации украинской ПВО на фронте российская авиация поддерживает последовательные и быстрые успехи россиян на земле, в том числе вблизи Часового Яра.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Военные аналитики считают, что украинская противовоздушная оборона остается ограниченной и деградированной, что позволяет российской авиации свободно и без угрозы действовать на определенных критически важных участках фронта.

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Способность российских самолетов действовать на глубине более 100 километров в украинском воздушном пространстве вблизи линии фронта без значительных потерь указывает на то, что украинская противовоздушная оборона в этом районе пока недостаточна, чтобы сдерживать или запрещать российским самолетам действовать на линии фронта.

Украинская способность наносить удары с большого расстояния по российским стратегическим самолетам, ведущим боевые действия, может временно ограничить операции российской авиации, как это было сделано ранее с тактическими самолетами.

Однако эта украинская способность наносить удары не в состоянии компенсировать критическую нехватку средств противовоздушной обороны на всем театре боевых действий. Украинским силам приходится определять как распределить свои ограниченные средства ПВО. Это приводит к значительным затратам.

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Ключевые выводы ISW за 19 апреля: